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Başkan Çerçioğlu, "Amatör denizciliğe önem veriyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, amatör denizciliğe önem verdiklerini ifade ederek, Denizcilik Daire Başkanlığı bünyesinde verilen eğitimler sonrasında vatadaşların amatör denizcilik belgesi almalarına olanak sağladıklarını belirtti.

11.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:34Başkan Çerçioğlu,
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, amatör denizciliğe önem verdiklerini ifade ederek, Daire Başkanlığı bünyesinde verilen eğitimler sonrasında vatadaşların amatör denizcilik belgesi almalarına olanak sağladıklarını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Liman Başkanlığı'yla ortak bir çalışmaya imza atarak Aydınlıların amatör denizci belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörü yeterlilik belgesi almalarını sağlıyor.

Kuşadası Liman Başkanlığı'yla Denizcilik Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen programda önce eğitimler verilip, sonrasında da sınavlar yapılıyor.

Vatandaşlara denizcilik kültürünü aşılamak ve amatör denizci sayısını artırmak için açılan kurslara yoğun katılım olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye'nin en temiz ve güzel sahillerine sahip olan Aydın'da amatör denizciliğe de önem verdiklerini belirtti.

Amatör denizci belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörü yeterlilik belgesi sınavları yarın saat 14'te Kuşadası Ticaret Odası'nda, 13 Aralık Cuma günü saat 15.30'da Didim Ticaret Odası'nda, 21 Aralık Cumartesi günü saat 13'te ASKİ Nazilli Hizmet Binası'nda, 25 Aralık Çarşamba günü saat 14'te Kuşadası Ticaret Odası'nda ve 5 Ocak 2020 Pazar günü saat 13'te Şükran Güngör Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda yapılacak.

Başvurular "www.adbs.uab.gov.tr" adresinden online olarak yapılabilecek. Bilgi almak isteyen vatandaşların 0256 614 10 25 no'lu telefondan bilgi alabilecekleri belirtildi. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Denizcilik, Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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