Başkan Çerçioğlu, "Biz Büyük Bir Aileyiz"

14 Aralık 2018 Cuma 16:28



14 Aralık 2018 Cuma 16:28

Aydın Büyükşehir Belediyesi personelinin aileleriyle birlikte katıldıkları gecede konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Biz çok büyük bir aileyiz. Ben de bu ailenin bir mensubu olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'a birçok yatırım yaptığının altını çizen başkan Çerçioğlu "Tüm belediye başkanları asfalt, yol, otogar binası gibi binalar yapıyor. Bence vatandaşa verilen hizmetlerin en önemlisi sosyal belediyecilik, vatandaşa dokunmak. Bizler vatandaşlarımıza dokunuyoruz. O yüzden Aydın Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilikte en başarılı belediyelerden bir tanesi, bunun da mimarı bu salondaki herkes" ifadelerini kullandı. Aydın'da sosyal belediyeciliğin tam anlamıyla uygulanmasının yanı sıra tüm vatandaşlara ayrım yapılmadan hizmet verildiğini vurgulayan başkan Çerçioğlu "Ben sizlere güvenerek hep şu sözü söylüyorum: Aydın'da yaşıyorsanız asla karnınız aç yatağa girmezsiniz, asla soğuktan üşümezsiniz. İhtiyacı olan bütün vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.Başkan Çerçioğlu, Aydınlıların daha mutlu olmaları ve refah seviyelerinin yükselmesi için önümüzdeki süreçte birçok yeni projenin hayata geçirileceğinin de müjdesini verdi.Büyükşehir Belediyesi personeli yoğun ilgi gösterdikleri başkan Çerçioğlu'yla hatıra fotoğrafı çekildi. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı gecede sahneye çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestrası ve sanatçı Efe Dumancı sevilen şarkıları seslendirdi. - AYDIN