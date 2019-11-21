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Başkan Çerçioğlu, Büyükerşen'le birlikte Çakırbeyli'yi ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le birlikte Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'ni ziyaret etti.

21.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:56Başkan Çerçioğlu, Büyükerşen'le birlikte Çakırbeyli'yi ziyaret etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le birlikte 'nın Çakırbeyli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Başkan Büyükeşen, Çakırbeyli'de Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Merhum Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu'na kendi elinden çıkan balmumu Adnan Menderes heykelini de armağan etti.

Mahallede Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Özer Orçan tarafından karşılanan Başkan Çerçioğlu ve Başkan Büyükerşen, mahallelilerle sohbet de etti. Başkan Büyükerşen'i misafir etmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı hakkında da bilgi verdi. Pazarla yüzlerce kadına istihdam sağlandığını anlatan Başkan Çerçioğlu, köy pazarları projesini daha da geliştireceklerini söyledi.

Ziyarette, mahallelilerle birlikte pazarda tezgah açan Satı Kuru da yer aldı. Pazarda kazandıklarıyla çocuklarını okuttuğunu söyleyen Kuru, pazar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Büyükerşen, Başkan Çerçioğlu'nun başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Eskişehir, Koçarlı, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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