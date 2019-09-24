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Başkan Çerçioğlu, doğaseverleri Serçin'e davet etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Serçin'in sonbaharda bir başka güzel olduğunu vurgulayıp, doğaseverleri Serçin'e davet etti.

24.09.2019 11:05Başkan Çerçioğlu, doğaseverleri Serçin'e davet etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Serçin'in sonbaharda bir başka güzel olduğunu vurgulayıp, doğaseverleri Serçin'e davet etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekoturizm Merkezi olarak açılan Serçin, sonbaharla birlikte kuş gözlemcilerini ve fotoğrafçıları çağırıyor. En son binlerce flamingonun gözlemlendiği Serçin, fotoğraf meraklıları için doğal bir atmosfer sunuyor.

Özellikle gün doğumunda ve gün batımında eşsiz bir manzara sunan bölge, çadır kampı yapıp fotoğraf çekmek isteyenlerin de uğrak noktalarından birisi oldu. Bunun yanı sıra bölgeye gelen misafirler Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Ekoturizm Merkezi'nden ücretsiz olarak bisiklet kiralayıp bölgeyi bisikletlerle de gezebiliyor.

Kuş gözlemi yapıp fotoğraf çekmek isteyen ve bozulmamış doğayla baş başa kalmak isteyen tüm meraklıları Serçin'e davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Flamingoların da gelmesiyle birlikte sonbahar Serçin'de bir başka güzel yaşanmaya başladı. Yakın zamanda her yıl olduğu gibi başka kuş türlerini de bölgemizde bekliyoruz. Serçin özellikle kuş gözlemi yapıp fotoğraf çekmek isteyenler içinler ideal bir ortam sunuyor. Doğa meraklılarını Serçin'e bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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