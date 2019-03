Başkan Çerçioğlu, İncirliova Seçim Ofisini Açtı

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova'da seçim ofisi açılışı yaptı.İYİ Parti İncirliova Belediye Başkan Adayı Aytekin Kaya'nın bütün projelerinin arkasında olacağını ve destekleyeceğini söyleyen Başkan Çerçioğlu, Başkan Kaya ile birlikte vatandaşları selamladı.Açılışta konuşma yapan Başkan Çerçioğlu "İncirliova'ya 57 milyon liralık yatırım yaptık. Sizlerin desteğiyle 50 yılda yapılmayan işleri 5 yıla sığdırdık. Söylediğimiz, söz verdiğimiz her şeyi yapıyoruz; bizim peteklerimiz icraatla dolu" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin İncirliova'da toplam 57 kilometre yol yaptığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu "ASKİ de İncirliova'da 164 kilometre hat çalışması yaptı. 98 kilometre içme suyu, 50 kilometre kanalizasyon ve 16 kilometre yağmur suyu hattı yaptık" dedi.Sözlerine "Şimdi daha güçlüyüz. İYİ Parti ile el ele verdik, Aydın ve Türkiye için çalışıyoruz. Benim 5 yıl içerisinde sizlere nasıl hizmet ettiğimi gördünüz" şeklinde devam eden Başkan Çerçioğlu "Şimdiye kadar tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede durdum, herkesi kucakladım. İnsana insan olduğu için değer verdim. Sadece kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Her zaman fakir-fukaranın, garip-gurebanın yanında oldum, olmaya da devam edeceğim" dedi.Çiftçinin zamlardan dolayı üretmeyi bıraktığını söyleyen Başkan Çerçioğlu "Biz üreticimizin daha fazla üretmesi için çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Et ve süt üreticilerinin girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için Ege Yem'i kurduk ve çiftçimize piyasaya göre yüzde 20 daha ucuza yem sağlıyoruz. Kurduğumuz süt tanklarıyla süt üreticileri kilogramda 20 kuruş daha fazla kazanıyor. Bu sütleri de Ege Et şubelerinde satıyoruz" ifadelerini kullandı.İYİ Parti İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın seçim ofisinin açılışı Başkan Çerçioğlu ve Başkan Kaya'nın yanı sıra İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musavvat Dervişoğlu, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ile il ve ilçe yönetimleriyle birlikte açılışa katılan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı tarafından yapıldı. - AYDIN