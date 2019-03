Başkan Çerçioğlu, Koçarlı'da Mesire Alanının Açılışını Yaptı

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı'da Koçarlı Mesire Alanı'nın açılışını yaptı.İşsizliğe çözüm olacak yeni çalışmalar içerisinde olduklarını belirten Başkan Çerçioğlu, yeni köylü pazarlarının açılacağını söyleyip kooperatifleşmeye daha fazla önem vereceklerini belirtti.Mesire alanını Koçarlı'ya kazandırmaktan mutlu olduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu "Burayı uzun zamandır istiyordunuz. Mutlu Başkan bu alanı Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. Biz de bu 10 dönümlük alan içerisinde çocuk oyun grubu, fitness aletleri, piknik alanları, oturma alanları ve yürüyüş yolu yaptık. Umarım beğenirsiniz" sözleri üzerine vatandaşlar Başkan Çerçioğlu'na "Elini attığın her yer güzelleşiyor" dedi.Büyükşehir Belediyesi'nin Koçarlı'ya 5 yılda 58 milyon liralık yatırım yaptığını söyleyen Başkan Çerçioğlu "Mutlu Başkanımla beraber Koçarlı'ya tarihinde görmediği yatırımı yaptık. Önümüzdeki dönemde de bunun en iki katını yapacağız" diye konuştu.Koçarlı'nın ve Aydın'ın ekonomisinin yarısı ekonomiye dayalı olduğunu söyleyen Başkan Çerçioğlu "Üreticilerimizin rahat etmesi için Ege Et'i, Ege Yem'i ve Ege Süt'ü kurduk. Örneğin süt yemi piyasada 89 lira, Ege Yem'de 75 lira. Besi yemi piyasada 76 lira Ege Yem'de 67 lira, arpa ezmesi piyasada 67 lira Ege Yem'de 58 lira. Bunu girdi maliyetlerini düşürüp üreticimize destek olmak için yapıyoruz. Her zaman üreticimizin yanındayız" diye konuştu.Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde de sosyal belediyecilik yapmaya devam edeceğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu "Tarlada ne ürününüz kalırsa kalsın Büyükşehir Belediyesi alıcıdır. Ağacınızın dalında ne kalırsa kalsın Büyükşehir Belediyesi alıcıdır. Hem de çiftçimizi zarar uğratmadan. Bu zamana kadar patates, nar, erik, portakal aldık; almaya da devam edeceğiz" dedi.Çiftçiye destek olmasını "Çiftçimizin ödemesi gereken borcu-harcı vardır, belki bir cemiyet yapacak. Belki de senedi var, onu ödeyecek" sözleriyle açıklayan Başkan Çerçioğlu "Altyapı ve üstyapıyı zaten en iyi şekilde yapıyoruz. Örneğin 2014'te Aydın büyükşehir belediyesi olduğunda 60 mahallede musluklardan su akmıyordu. İnsanlar köyde abdestlerini alamıyorlardı. Aramızdaki kadın kardeşlerim susuzluğun ne kadar zor olduğunu iyi bilir. Köylerimizin yollarını da yaptık" ifadelerini kullandı. Koçarlı'da verilen hizmetleri Mutlu Başkan'la gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu "Bizlere Koçarlı'da en büyük desteği Mutlu Başkan verdi. Her vatandaşımıza eşit ve adil davrandık. Önümüzdeki dönemde de eşit ve adil davranmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Başkan Çerçioğlu bütün Koçarlılıları 31 Mart akşamı Aydın Atatürk Kent Merkezi'ne beklediğini söyledi. Açılış töreninde kadınlar Başkan Çerçioğlu'na "Martın Sonu Bahar" temalı fular hediye etti.Mesire alanının açılışı Başkan Çerçioğlu ve Başkan Öztürk'ün yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ile alanı kullanacak olan vatandaşlar ve çocuklar tarafından yapıldı. - AYDIN