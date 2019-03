Başkan Çerçioğlu'ndan Görkemli Açılış

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Horsunlu'da yaptığı seçim ofisi açılışında Aydın Büyükşehir Belediyesinin önümüzdeki dönemde de sosyal belediyeciliğe özel önem vereceğini söyledi.Seçim ofisi açılışında konuşan Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılda Horsunlu'ya 13 milyon liralık yatırım yaptığının altını çizdi. Başkan Çerçioğlu "Horsunlu'nun tarihinde görmediği yatırımı Aydın Büyükşehir Belediyesi yaptı. Ayrıca 50 bin metrekare parke taşı döşemesi, 4 bin 328 metre içme suyu altyapı çalışması yapıldı. Yıllardır istediğiniz ve toplam 29 kilometre uzunluğundaki kanalizasyonunuzu tamamladık. Şimdiye kadar yapılmamıştı, yapmak da bize nasip oldu. 2 adet sondaj kuyusu açtık, asfalt çalışmaları yaptık. Şu anda sıcak asfalt çalışmaları da devam ediyor. 15 günde yollarınızı asfaltlayıp hizmetinize açacağız" diye konuştu.Horsunlu'nun satılan değerlerini de hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Lisenize ne oldu? Stat ne alemde? Ağaçlar kurudu" dedikten sonra "Horsunlu'da hiçbir şeyi satmadık tam aksine taş üstüne taş koyup hizmet ettik. Kemal kardeşimle birlikte size hizmet etmeye devam edeceğiz. Sözüm söz, istihdamı artıracak projeleri başta olmak üzere Kemal kardeşimin bütün projelerinin arkasındayım" ifadelerini kullandı.Aydın'ın ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu "Buradan yola çıkarak Ege Et'i, Ege Yem'i ve Ege Süt'ü kurduk. Bu bölgedeki kooperatifler aracılığıyla çiftçimizin ürünlerini satın alıyoruz ve Ege Et marketlerinde satıyoruz. Biz her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanındayız; olmaya da devam edeceğiz" dedi.2014 yılında Horsunlu'ya verdiği bütün sözleri yerine getirdiğini hatta daha fazlasını yaptığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Sizler kimin hizmet ettiğini kimin hizmet etmediğini çok iyi biliyorsunuz. Onun için kimi destekleyeceğinizi biliyorsunuz. Elbette altyapı ve üstyapı çalışmaları yapacağız. Fakat belediyeler ticarethane değildir. Bizler vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, yüzünü güldürmek için varız. Bizler vatandaşın refahı ve mutluluğu için çalışıyoruz. Ama belediyecilik özel sektör değildir" şeklinde konuştu."Ticaret yapmakla övünen birisinin belediyede ne işi var" sorusunu yönelten Başkan Çerçioğlu "Ticaret yapmakla övünen gitsin ticarethanesinde ticaret yapsın. Burada bizler sosyal belediyecilik yapıyoruz. Neden biliyor musunuz? Fakir-fukaraya, garip-gurebaya destek olmak için. Biz her zaman sosyal belediyecilik yaptık " dedi.Başkan Çerçioğlu, sosyal belediyeciliğe önümüzdeki dönemde de devam edeceklerini belirtip şunları söyledi. "Bana neden sosyal belediyecilik yaptığımı soruyorlar? Ben de 'Sen hiç soğuktan üşüdün mü, hiç karnın aç yatağa girdin mi' diyorum. Tabii ki destekleyeceğim. Bizler halkın arasındayız. Komşunuz karnı aç yatağa girse rahat uyuyabilir misiniz? Komşununuz çoluk çocuğu soğuktan üşüse rahat evinizde oturabilir misiniz? Oturamazsınız, çünkü vicdanınız sızlar. İşte bu yüzden sosyal belediyecilik yapıyoruz."Aydın'da yatırım yapmak, Aydın'ı kalkındırmak için vizyon sahibi olunması gerektiğini söyleyen Başkan Çerçioğlu "Bir de Aydın'da yaşamak, misafir olmamak lazım. Aydın'da yaşayan hiçbir vatandaşımız soğuktan üşümez, Aydın'da yaşayan hiçbir vatandaşımız karnı aç yatağa girmez. Hiçbir vatandaşımızı namerde muhtaç etmedik, etmeyiz de. Her zaman Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.Başkan Çerçioğlu daha sonra İYİ Parti Kuyucak Belediye Başkan Adayı Kemal Emir'le birlikte vatandaşları selamlayarak "Kemal kardeşimle birlikte sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyacağız. Sizleri çok seviyoruz" dedi.Açılış töreninde Başkan Çerçioğlu'na vatandaşlarla buluşmasında Kemal Emir'in yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ömer Kılınç ve CHP Kuyucak İlçe Başkanı Hüseyin Gerçekten eşlik etti. Seçim ofisinin açılışı Başkan Çerçioğlu ve beraberindeki heyet tarafından yapıldı.Başkan Çerçioğlu, açılış sonrasında, daha önce yolları bozuk olduğu için kaykayla kayamayan bir çocuğa da mahallenin yolları yapıldığı için bir kaykay hediye etti.Başkan Çerçioğlu ve Başkan Emir beraberlerindeki heyetle birlikte Horsunlu Pazarı'nın da gezdi. - AYDIN