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Başkan Çerçioğlu'ndan iktidar milletvekillerine çağrı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iktidar milletvekillerine, ünlü bir otomotiv firmasının Türkiye'de kurmayı planladığı otomobil fabrikasının Aydın'a kazandırılması çağrısı yaptı.

16.08.2019 15:31 Başkan Çerçioğlu'ndan iktidar milletvekillerine çağrı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iktidar milletvekillerine, ünlü bir otomotiv firmasının Türkiye'de kurmayı planladığı otomobil fabrikasının Aydın'a kazandırılması çağrısı yaptı.

Başkanı Çerçioğlu, "Aydın'a yatırımcı çekmeliyiz" diyen AK Parti milletvekillerine çağrı yaparak, "Volkswagen'in Türkiye'de kurmayı planladığı otomobil fabrikasının Aydın'da kurulmasını sağlayalım" dedi.

Başkan Çerçioğlu, fabrikanın Aydın'da kurulması için her türlü desteği ve çalışmayı kendisinin yapacağını belirterek; şöyle dedi:

Aydın ve Aydınlılar her türlü yatırımı hak ediyor. Marka şehir yatırım ile olur. AK Parti Aydın milletvekilleri Aydın'a bir şey yapmak istiyorsa bu fabrikanın Aydın'da kurulmasını sağlasınlar. Ben bu konuda her türlü desteği vereceğim. Söz konusu fabrika 2022'de faaliyete geçecek ve ilk aşamada 4 bin kişilik istihdam oluşturacak. Her türlü çalışmayı yapacağım. Öyle 'Aydın'a yatırımcı çekmeliyiz' temennili konuşmalara gerek yok. Bunu hayata geçirelim. Elbette istişare ziyaretleri önemlidir, ama hemen eyleme geçmek daha doğru" şeklinde konuştu. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Politika

Kaynak: İHA

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