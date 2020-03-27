Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Çerçioğlu'ndan personeline moral ziyareti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Korona virüs salgını sırasında 65 yaş üstü vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) personelini ziyaret etti.

27.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:39
Başkan Çerçioğlu'ndan personeline moral ziyareti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Korona virüs salgını sırasında 65 yaş üstü vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) personelini ziyaret etti.

Sosyal mesafeyi koruma uyarısını yineleyen Başkan Çerçioğlu, hizmetlerin aksamaması için Büyükşehir Belediyesi personelinin çalışmak zorunda olduğunu hatırlatarak, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

AYBA'yı ziyaret eden Başkan Çerçioğlu, 65 yaş üstü vatandaşlara 10 yıldır hizmet verildiğini hatırlattı. Hassas bir süreçten geçildiğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın bizlere şu süreçte daha çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden hizmetlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın evde kalmalarını yeniden rica ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Temizlik işleri personelimize, dezenfeksiyon ekiplerimize, arıza ve kanalizasyon ekiplerini artıran ASKİ personelimize ve sahadaki tüm personelimize özellikle teşekkür ediyorum. Kenti temiz tutmak zorundayız. Bizler çalışmak zorundayız. Bize ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olmak zorundayız. Sürekli yardım taleplerinden dolayı Hızlı Çözüm Merkezimiz 444 40 09'te yoğunluk yaşanıyor. Özveriyle çalışan tüm Büyükşehir Belediyesi personeline Aydın halkı adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışanlara sosyal mesafelerini korumaları ve hijyen kurallarına uymaları uyarısını yinelen Başkan Çerçioğlu, hizmetleri verirken personelin sağlığının en önemli unsur olduğunun altını çizdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Başkan Çerçioğlu'ndan personeline moral ziyareti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan 15 saniye! Hiçbir şey olmamış gibi alıp gitti Haberler
Vicdanları yaralayan 15 saniye! Hiçbir şey olmamış gibi alıp gitti
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar Haberler
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar
Almanya, İtalya’daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek Haberler
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var

Son Dakika Güncel Haberleri

15:11: Sivas'ta oto yıkamacıda özel dezenfekte işlemi - Haber 15:11: Kocaeli'de su kullanımına koronavirüs etkisi - Haber 15:11: Sivas'ta köydeki yaşlılardan 'Evde kal' çağrısı - Haber 15:10: Enver Aysever ve Can Ataklı hakkında suç duyurusu - Haber 15:10: Uşak'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların hizmetine koşmaya devam ediyor - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber