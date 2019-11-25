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Başkan Çerçioğlu'nun Kadına Şiddet Mücadele Günü mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

25.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:45Başkan Çerçioğlu'nun Kadına Şiddet Mücadele Günü mesajı
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi. Toplumda çocuğuyla, yetişkiniyle herkesin eşit olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu, özellikle son yıllarda artış gösteren kadınlara yönelik şiddetin bir an önce son bulması için örgütlü mücadelenin gerekliliğine dikkat çekti.

Başkan Çerçioğlu, her türlü şiddet olayına karşı olduklarını vurgularken, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeleriyle, hayata karşı duruşlarının güçleneceğini söyledi. Günümüzde yaşanan ekonomik sıkıntıların da kadına karşı şiddeti besleyen etmenlerin başında geldiğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Eşit ve adil bir yaşam için mücadelemizi hep birlikte sürdürmeli ve şiddetin her türlüsüne karşı durmalıyız. Özellikle yasaların uygulanması noktasında kadın cinayetlerinde karşılaşılan iyi hal indirimleri bu büyük sorunu azaltmak yerine daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Mahkemelerimizin ulusal ve uluslararası hukuku uygularken pozitif ayrımcılıkla kadının yanında yer almasının yerinde olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımıza yönelik şiddetin son bulması için mücadelemiz devam ediyor. Şiddet mağduru kadınlarımıza kapımız her zaman açık ve bu kadınlarımıza gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Fakat bizlerin şiddet mağduru kadınlarımıza kol kanat germemizin sadece şiddet mağdurlarını korumak anlamına geldiğini ve şiddetin sosyolojik altyapısının çözümüne bir katkısının olmadığını hatırlatmak isteriz. Sağlıklı bir toplum ancak eşit şartlarda yaşamakla sağlanabilir" diye konuştu. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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