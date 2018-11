Başkan Çerçioğlu, Şehit Olan Eski Personelini Unutmadı

23 Kasım 2018 Cuma 10:44



Van'ın Çaldıran İlçesi Jandarma Komutanlığı'nda tim komutanı olarak görev yapan Nazillili Teğmen Muhammet Can Sevim'in içinde bulunduğu askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olması Aydın'ı derinden üzdü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eski Büyükşehir Belediyesi personeli de olan Muhammet Can Sevim'e Allah'tan rahmet, şehidin acılı ailesine de başsağlığı diledi.Başkan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyemizde bizlerle birlikte bir süre görev almış olan hemşerim Teğmen Muhammet Can Sevim'in şehit olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Görevini yaparken şehit olan teğmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hamile olan eşine, şehidimizin anne-babasına ve tüm Aydın'a da başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin anısını unutmayacağız. Ailemizin acısını azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.Şehit teğmenin cenazesi bugün önce Van'dan İzmir'e, oradan da askeri törenin düzenleneceği Nazilli'ye getirilecek. Şehit teğmen, Nazilli Koca Cami'de ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - AYDIN