Başkan Çetin Akın zabıta personeli ile bir araya geldi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ile birlikte her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası öncesinde zabıta personeliyle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Zabıta Haftası öncesinde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl ve Zabıta Müdürlüğü personeliyle Orta Park Kafe'de düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Kendisi de Zabıtalıktan gelen bir belediye başkanı olduğunu belirten Çetin Akın, "Biliyorsunuz ki ben de Turgutlu Belediyesinde ilk göreve başladığımda Zabıta personeliydim. Zabıta bir belediyenin en önemli birimlerinden bir tanesidir. Kamu düzenini sağlayan, kanunların kendisine verdiği yetkilerle düzeni sağlayan belediyenin kolluk kuvvetidir. Ne kadar zor bir görevde olduğunuzu en iyi bilen kişiyim. Zabıta haftanızı şimdiden kutluyor, görevlerinizde başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA