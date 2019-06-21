21.06.2019 15:09
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Başkan Çetin, amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi

Başkan Çetin, amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi

Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcularıyla bir araya geldi.

Van 'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcularıyla bir araya geldi.

Erciş Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Çetin, amatör spor kulüpleri ve sporcuların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Gençlerin spora teşvik edilmesi ve spor kulüplerinin geleceği konusunda istişarelerin yapıldığı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan buluşmada konuşan Çetin, "Erciş Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine elimizdeki imkanlar dahilinde destek olmaya gayret gösteriyoruz. Sportif faaliyetlerde asıl amacımız gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutup onlara hobiler kazandırabilmektir. Bu da her türlü spor branşında ya da değişik etkinliklerle olabilir. Bu kapsamda Erciş Belediyesi olarak 5 yıllık bir strateji programı hazırlıyoruz. Önceliğimiz tesisleşme olacak, daha sonra plaj futbolu, voleybol , basketbol ve kadın futbol takımlarının oluşturulması için bir komisyon oluşturup çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Toplantıya katılan kulüp yöneticileri ve sporcuklar ise, Başkan Çetin'e spora ve sporcuya destekleri nedeniyle teşekkürlerini ilettiler. - VAN
Kaynak: İHA
Bekir Yıldız , Van , Erciş , Spor

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