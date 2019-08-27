Haberler» Spor» Haber

Başkan Çetin'den Adanaspor'a kombine desteği

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 100 adet kombine alarak Adanaspor'a destek oldu.

27.08.2019 14:15 Başkan Çetin'den Adanaspor'a kombine desteği
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 100 adet kombine alarak Adanaspor'a destek oldu.

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ve Kulüp Sözcüsü Erkin Doygun, Başkan Soner Çetin'i ziyaret etti. Adanaspor'un kullandığı Osman Yereşen Tesislerinin bakımı konusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Çetin, imkanlar ölçüsünde kentin takımlarına destek olmayı sürdüreceklerini belirterek, 100 kombine alacağını açıkladı. Çetin, "Takımlarımız Adana'mızın önemli markalarıdır. Biz de elimizden geldiğince takımlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. 100 adet kombine alarak Adanaspor'a destek olacağız. Her iki takımımıza da yeni sezonda başarılar diliyorum. İstiyorum ki Adana Süper Lig'de iki takımla temsil edilsin" dedi.

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül de her zaman destek gördükleri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür etti. - ADANA

Bayram Akgül, Soner Çetin, Adanaspor, Çukurova, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:34   Kastamonu Belediyespor'da transfer
14:32   Futbolcu josef sural'ın öldüğü kazada tutuklu şoför serbest kaldı
14:26   İrfan Buz: "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum"
14:22   Başpehlivan kara'nın oğlu potada parlıyor
14:22   Malatya Yeşilyurt Belediyespor tur peşinde
14:22   Nevşehir'de "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası"
14:15   Başkan Çetin'den Adanaspor'a kombine desteği