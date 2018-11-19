Başkan Çetin'den Mevlid Kandili Mesajı

Pursaklar
Belediye Başkanı Selçuk Çetin
, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili
'ni tebrik etti.
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Çetin, mesajında Mevlit Kandili'nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in dünyaya teşrifiyle yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Bir veladete daha kavuştuk. Rabbim bizleri Efendimiz (s.a.v)'in yolundan ayırmasın, O'nu anlayıp, O'nun gibi yaşamayı her zaman nasip etsin" ifadelerini kullandı.
Dünya üzerinde Müslümanlar üzerine kurulan baskıya dikkat çeken Başkan Çetin, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Müslümanlar üzerine baskı ve şiddet uygulanıyor. Coğrafyamızda mazlumların kanı akıtılıyor, çocuklar katlediliyor. Gazze
bombalanıyor, dünya buna sessiz kalıyor. Bizim dinimiz öldürmeyi değil yaşatmayı emrediyor. Türkiye
her zam zulme karşı mazlumun yanında olmuştur. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Dünya mazlumlarının umudu olan Türkiye'yi güçlü eylesin. Dualarımız kabul, kandilimiz mübarek olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin, kıymetli hemşehrilerimin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum." - ANKARA
Selçuk Çetin,Pursaklar,Mevlid Kandili
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:53