Haberler » Güncel » Başkan Çetin esnaf ziyaretlerine devam ediyor - Haber

Başkan Çetin esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnaf ziyaretleriyle gönüllere dokunuyor.

05.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:07Başkan Çetin esnaf ziyaretlerine devam ediyor
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnaf ziyaretleriyle gönüllere dokunuyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, diğer esnafları da düzenli olarak ziyaret edip dertlerini dinliyor. Düzenli olarak hemşehrileri ile bir araya gelen Çetin, esnaf ziyareti ve ev ziyaretlerinde bulunarak gönüllere dokunuyor. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Çetin, esnaftan gelen talep ve ihtiyaçlar için de çözüm önerileri sunuyor. - ANKARA

Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:00 "NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır" - Haber
13:00 Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi (2) - Haber
13:00 Muğla'da genç kızın ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmamasına tepki - Haber
12:57 Uluslararası Üniversiteler Konseyinin yeni Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı - Haber
12:56 Engelli hakları konuşuldu - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 13:11:01