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Başkan Çetin esnafa maske ve eldiven dağıttı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, market ve pazarlarda esnaflara uyarılarda bulunarak tıbbi maske ve eldiven dağıttı.

06.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:42
Başkan Çetin esnafa maske ve eldiven dağıttı
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, market ve pazarlarda esnaflara uyarılarda bulunarak tıbbi maske ve eldiven dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüs tedbirleri kapsamında Pursaklar Belediyesi harekete geçti. Pursaklar'da semt pazarlarında alınan yeni tedbirler kapsamında pazarların girişlerine zabıta ekipleri tarafından bariyerler kurularak maske denetimi yapıldı. 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altındakilerin pazara girmesine izin verilmezken, alışveriş için pazara gelen vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından pazar girişinde ateş ölçümleri yapıldıktan sonra pazara alındı. Öte yandan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, market ve pazar yerlerini dolaşarak esnaf ve vatandaşları yeni alınan tedbirler hakkında bilgilendirerek esnafa maske ve eldiven dağıttı.

Virüs salgının önüne geçebilmek için herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Çetin, "Esnaflarımız sosyal mesafe alanına dikkat ederek çalışmalarına devam ediyor. Hemşehrilerimiz de oldukça duyarlı ve dikkatli davranıyorlar. Zor günlerden geçiyoruz. Korona virüs salgını ile mücadelemiz devam ediyor. İlçemizde gerekli tedbirleri alarak, vatandaşlarımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. Sizin sağlığınız bizim için her şeyden önemli. Lütfen uyarılarımızı dikkate alın. Marketlerde ve Pazarlarda uyulması gereken kurallar var. Hiç kimsenin bu durumu fırsata çevirmesine izin vermeyeceğiz. Temiz Eller, Temiz Vicdanlar, Temiz Pursaklar. Bu süreci en az hasarla atlatmak için el ele vererek birlikte başaracağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Güncel
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