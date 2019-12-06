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Başkan,Çetin gençlerin sorun ve taleplerini değerlendirdi

Gençlerin problemlerine çözüm bulmak ve ahlaklı insanlar yetiştirmek üzere Pursaklar Belediyesi tarafından kurulan Erdemli Gençlik Kulübü, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

06.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:51Başkan,Çetin gençlerin sorun ve taleplerini değerlendirdi
Gençlerin problemlerine çözüm bulmak ve ahlaklı insanlar yetiştirmek üzere Pursaklar Belediyesi tarafından kurulan Erdemli Gençlik Kulübü, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Pursaklar Belediyesi tarafından, gençlerin kültürel, sanatsal, ve sosyal faaliyetlerde bulunması, milli ve manevi değerlerimiz ışığında topluma yararlı bireyler olarak katılmalarını sağlama ve ahlaklı insanlar yetiştirmek hedefiyle Erdemli Gençlik Kulübü kuruldu.

Erdemli Gençlik Kulübü üyelerinden oluşan Genç Konsey, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Pursaklar Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Konsey tarafından ilçedeki okullarda gençlerin taleplerine yönelik yapılan anket değerlendirildi.

Toplantıda Başkan Ertuğrul Çetin, gençlerin ülkemizin geleceği olduğunu belirterek, Pursaklar Belediyesi olarak gençlerin her daim yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Toplantının ardından Başkan Ertuğrul Çetin, Genç Konsey üyelerine kitap hediye etti. - ANKARA

Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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