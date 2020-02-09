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Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ekonomik krizin en çok etkilediği kurumların başında belediyelerin geldiğini ifade etti.

09.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:07Başkan Çetin:
Belediye Başkanı Soner Çetin, ekonomik krizin en çok etkilediği kurumların başında belediyelerin geldiğini ifade etti.

Kriz ortamında belediyelerin tahsilatının çok düştüğünü belirten Başkan Soner Çetin, "CHP'li belediyeler asgari ücretin üzerinde maaş ödüyor. Çünkü biz işçimizin yanındayız. Bu da masrafları artırıyor" dedi.

Başkan Çetin, her hafta aksatmadan gerçekleştirdiği Halk Günü toplantısında vatandaşların görüş, öneri ve şikayetlerini almadan önce, " 'deki ekonomik krizi en fazla belediyeler yaşıyor. Çünkü kriz ortamında belediyelerin tahsilatı çok düşüyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda açıklanan asgari ücretin üzerinde maaş ödediklerini kaydeden Başkan Soner Çetin, "Biz işçimizin emekçimizin yanındayız. Bizim belediyemizde asgari ücret 2 bin 800 lira oldu. Bizim masraflarımız daha fazla. Dolayısıyla masraflar artıyor enflasyon almış maşını gidiyor. Ama açıklanan resmi rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Gerçek enflasyon açıklanan rakamların kat ve kat üstünde" şeklinde konuştu. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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