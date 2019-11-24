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Başkan Çetin: "Ne söz verdiysek yerine getireceğiz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediyeevleri Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, "Her zaman birlikteyiz.

24.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:10Başkan Çetin:
Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediyeevleri Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, "Her zaman birlikteyiz. Seçim döneminde ne vaat ettiysek hepsini yerine getireceğiz" dedi.

Yerel seçimler öncesi seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarını ve yeni dönemde yapacaklarını anlattığı bölgelere teşekkür ziyaretlerini sürdüren Başkan Soner Çetin, bu kez de Belediyeevleri Mahallesi sakinleri buluştu.

Başkan Soner Çetin, yoğun bir seçim süreci geçirdiklerini anlatarak, "O dönemde neredeyse dokunmadık kimseyi bırakmadık. Buraya da geldik ve sizinle sohbet ettik, yapacaklarımızı anlattık. Seçimde bana olağanüstü bir destek verdiniz. Sadece seçimden seçime değil, her zaman birlikte olacağız. Sizlere teşekkür etmeye, varsa sorunlarınızı dinlemeye geldim" dedi.

Semt pazarının üstü kapatılacak

Çukurova Belediyesinin sistemi oturmuş bir belediye olduğunu ve çalışmaların seçimden sonra da aynı tempoda devam ettiğini anlatan Başkan Soner Çetin, "İkinci dönemimiz daha keyifli ve verimli geçecek. Nerede hangi sorun var biliyoruz ve sorunların çözümü için kolları sıvadık. Hepsi bir plan dahilinde yapılacak. Ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Mesela Adana Koop'taki pazar yerinin üstünü kapatacağımızı söylemiştik ve bu vaadimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi Yüzüncüyıl semt pazarı yapılıyor. Onun ardından da sıra buraya gelecek" şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin sorunlarını ve önerilerini dinledi, dile getirilen sorunların çözümü için anında yetkili birim amirlerine talimat verdi. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Güncel

Kaynak: İHA

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