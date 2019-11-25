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Başkan Çetin, şiddete karşı pedal çevirdi

Kadına şiddetin önlenmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'de pedal çevirdi.

25.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:53Başkan Çetin, şiddete karşı pedal çevirdi
Kadına şiddetin önlenmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Soner Çetin'de pedal çevirdi.

Çukurova Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nin Doğa Sporları ve Bisiklet Derneği ile birlikte 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, "Şiddete Dur Demek İçin Harekete Geç" sloganıyla düzenlenen etkinlik Çukurova Belediye binası bahçesinde başladı.

Evinden bisikletle belediye binasına gelen Başkan Soner Çetin burada çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bisikletçiler buluştu. Ellerinde kadına şiddeti protesto eden dövizler taşıyan bisikletçiler Başkan Soner Çetin'i alkışlarla karşıladı.

Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu katılımcılar Türkmenbaşı Bulvarı'ndan Turgut Özal Bulvarı güzergahını izleyerek Kenan Evren Bulvarı'na geçtiler oradan da etkinliğin sona erdiği Yurt Mahallesi'ndeki Atatürk Kadın Yaşam Köyü'ne ulaştılar.

Etkinliğin ardından Başkan Soner Çetin, Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'na giderek buradaki Kadın Ürünleri Pazarı'nı ziyaret etti ve kadınlarla sohbet etti. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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