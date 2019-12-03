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Başkan Çetin: "Vatandaş nerede ise biz oradayız"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sabahın erken saatlerinde fırın çalışanlarıyla çay içti vatandaşa çorba ikram etti.

03.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:34Başkan Çetin:
Belediye Başkanı Soner Çetin, sabahın erken saatlerinde fırın çalışanlarıyla çay içti vatandaşa çorba ikram etti.

Başkan Çetin, saat 06: 00'da Karslılar Mahallesinde fırın ziyaretlerine başlayan Soner Çetin'in bu ziyaretlerinin son durağı Beyazevler Mahallesi'ndeki fırın oldu. Başkan Soner Çetin burada çalışanlarla sohbet etti, sabah çayını içti ve yeni çıkan sıcak ekmekten tattı. Bu arada fırına gelen vatandaşlar istedikleri ekmeğin Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından verilmesinin şaşkınlığını yaşadı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Soner Çetin, "Vatandaş nerede ise biz oradayız. Çarşıda, pazarda, sokakt" ifadesini kullandı.

Çevrede bulunan esnafı gezen Başkan Soner Çetin, "Hayırlı işler" dileğinde bulundu. Ardından Duygu Kafe mevkisine geçen Başkan Soner Çetin burada Çukurova Belediyesi'nin ikram çeşmesine geldi ve işine gitmekte olan vatandaşlarla okula yetişmeye çalışan öğrencilere çorba ikram etti. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Güncel

Kaynak: İHA

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