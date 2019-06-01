Başkan Çetin, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Van
'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız
Çetin, ilçede devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Van Büyükşehir ve Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından kentsel dönüşüm proje alanı çevresinde başlatılan kaldırım, yol ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Yıldız Çetin, çalışmaların devam ettiği kentsel dönüşüm alanına giderek incelemelerde bulundu çalışanlarlada kısa süre sohbet eden çetin personellere moral verdi. - VAN
Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü
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