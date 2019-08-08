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Başkan Çetinbaş ve Milletvekili Erenler, Dünya Şampiyonu'nu tebrik etti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile, İsviçre'de düzenlenen Para Atletizm U20 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Kütahyalı Milli Sporcu Oğuz Türker'i evinde ziyaret ederek, tebrik etti.

08.08.2019 13:52 Başkan Çetinbaş ve Milletvekili Erenler, Dünya Şampiyonu'nu tebrik etti
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile, İsviçre'de düzenlenen Para Atletizm U20 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Kütahyalı Milli Sporcu Oğuz Türker'i evinde ziyaret ederek, tebrik etti.

Dünya Şampiyonu Oğuz Türker ve ailesini tebrik eden Başkan Çetinbaş,"Tüm Türkiye'yi gururlandıran Kütahyalıarı ayrıca onurlandıran genç ve başarılı kardeşim Oğuz Türker'i yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de, şampiyon sporcu ve ailesini başarılarından dolayı kutladı. - KÜTAHYA

Ceyda Çetin Erenler, Milletvekili, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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