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Başkan Çetindoğan, esnafın derdini anlattı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelindeki esnaf ve sanatkar birlikleri başkanlarıyla telekonferansta bir araya geldi.

14.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:46
Başkan Çetindoğan, esnafın derdini anlattı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelindeki esnaf ve sanatkar birlikleri başkanlarıyla telekonferansta bir araya geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında toplantıya internet aracılığı ile katılan Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, bölge esnafının sorunları ile çözüm önerilerini tek tek anlattı.

Korona virüs sebebiyle telekonferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen 'istişare' toplantısında konuşan Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, esnafın acil desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek Zaruri giderleri olan esnaf ve sanatkarın bu süreçte yalnız bırakılmaması gerektiğini belirten Başkan Çetindoğan, "Bu süreçte en çok ve derinden etkilenen kesim esnaf ve sanatkarımız oldu. İşyerlerinin ne zaman açılacağı belli olmayan, açık olanların da iş yapamadığı şu günlerde esnaf ve sanatkarımıza sahip çıkılmalıdır. Aksi taktirde bir çok esnaf ve sanatkarımız bu kriz döneminin sonunu göremez. Konuyla ilgili yaşadığımız sorunlar ve çözüm önerilerinden oluşan 25 maddelik bir mektubu Aydın olarak siyasilerimize ilettik" dedi.

Bu süreçte esnaf ile devlet arasında köprü kurmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Çetindoğan, "İç İşleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeler sonucu 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri'nin kapatılması ile başlayan tedbirlere her gün bir yenisi eklendi. 20 Mart 2020 tarihinde hastaneler ve eczaneler dışında insanların toplu olarak bir araya gelebileceği yerler ve 21 Mart 2020 tarihinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının faaliyetleri geçici bir süre ile durduruldu. Ülke olarak son derece titiz davrandığımız bu süreçte esnaf ve sanatkarın zorlandığı ve süreç bittikten sonrada maddi olarak bir süre zorlanacağı aşikar. Konuyla ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak elimizden geleni yapmaya özen gösteriyoruz" diyerek 25 ilgili ve yetkililere 25 maddelik bir mektup gönderdiklerini belirtti.

Bu süreçte devletin elinden geleni yaptığını inandığını ancak esnaf olarak daha güzel kararlar beklediklerini kaydeden AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, "Hükümetimizde elinden gelen bütün gayreti göstermektedir. Ama inanıyorum ki esnaf için daha güzel kararlar çıkacaktır. Oda başkanlarımızın kayıtlı üyeleri ile görüşmeleri sonucu esnafın bu süreçten beklentilerini derlediğimiz 25 maddelik bir yazıyı Aydın Milletvekillerimize ilettik. Kira yardımı, sigorta ve Bağ-Kur primlerinin yanı sıra elektrik, su, doğalgaz ödemelerinin 3 ay askıya alınması, yanımızda çalışanlar için can suyu, aidatların ertelenmesi, KOSGEB desteklerinden yararlanamayan meslek guruplarının dahil edilmesi vb. kararlar alınabilirse bir nebze rahatlamış oluruz" dedi.

Bu süreçte toplu taşımaya getirilen kısıtlamalar ve şoförler odası üyelerinin zor günler yaşadığını da kaydeden AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, "Kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alabilen ve sefer sayıları düşürülen toplu taşımalarda maalesef giderler hala aynı seyir etmektedir. Aydın Şoförler Odamızın üyelerine elinden geldiğince destek olduğunu biliyorum ancak devletimizden de bu konuda bir destek bekliyoruz. Bu süreci en az hasarla atlatmayı umuyorum" diyerek Esnaf Odaları Birliği olarak devlet ile esnaf arasında köprü olmaya çalıştıklarını söyledi.

"Gün birlik ve beraberlik günüdür"

Yaşadığımız bu zorlu süreçte herkesin birbirine destek olması gerektiğini belirten Başkan Çetindoğan, "Özellikle bu süreçte birbirimize destek olmayı birbirimizin elinden tutmayı unutmayalım. Durumu el veren mülk sahiplerinin kira ödemeleri konusunda esnafımıza destek olması en büyük temennimizdir. Şu anda siyaset üstü birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ekonomik olarak zor zamanlar geçirmekteyiz. Gün birbirimizin elinden tutma günüdür" diyerek özellikle hafta sonu büyük bir fedakarlıkla çalışan fırıncılara teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Aydın, Güncel
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