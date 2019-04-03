Başkan Çetinkaya Mazbatasını Aldı

Hakkari
'nin Derecik
Belediye Başkanı seçilen AK Parti
'li Ekrem Çetinkaya
ile encümenler mazbatalarını aldı. Sabah
saatlerinde Şemdinli
İlçe Seçim Kuruluna gelen Başkan Ekrem Çetinkaya ve beraberindeki encümenler, mazbatalarını alarak göreve başladılar. Yeniden Derecik Belediye Başkanı seçilen Çetinkaya, "Bizi bu göreve layık gören halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra iş bizim sırtımızdadır. Yüzümüzün akıyla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah" dedi. - HAKKARİ
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Kaynak: İHA