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Başkan Cevahiroğlu, Büyükelçi Malherbe'den AB üyeliği için destek istedi

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türk iş dünyası ve Türk şirketleri olarak Türkiye'nin, Avrupa Birliği sürecine tam destek verdiklerini kaydederek, bu süreçte Belçika Krallığının Türkiye'yi desteklemesinden mutlu olacaklarını ifade etti.

30.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:17 Başkan Cevahiroğlu, Büyükelçi Malherbe'den AB üyeliği için destek istedi
Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türk iş dünyası ve Türk şirketleri olarak 'nin, Avrupa Birliği sürecine tam destek verdiklerini kaydederek, bu süreçte Krallığının Türkiye'yi desteklemesinden mutlu olacaklarını ifade etti.

Başkan Cevahiroğlu, büyükelçilik ziyaretleri kapsamında Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe'yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Cevahiroğlu, Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek, SANKON yönetim kurulu ve üye şirketleri ile iki ülke arasında ekonomik ilişkileri güçlendirmek için Belçika Krallığı Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Başkan Cevahiroğlu ayrıca Türkiye'nin, AB üyeliği konusunda da Belçika Krallığı'ndan destek beklediklerini yeniledi.

Ziyarette konuşan Büyükelçi Malherbe ise Başkan Cevahiroğlu'nu, SANKOn genel başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik ederek, SANKON girişimleri ile Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ilişkilerin güçleneceğine inandığını kaydetti.

Gerçekleşen ziyarete Başkan Cevahiroğlu'nun sektör danışmanları da katıldı. - İSTANBUL

Avrupa Birliği, Belçika, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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