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Başkan Cevahiroglu: "İsviçre ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendireceğiz"

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, İsviçre Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Kültürel İşler Müsteşarı Ariane Tinner'e gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye katkı sağlamak...

18.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:08Başkan Cevahiroglu:
Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Büyükelçiliği ve Kültürel İşler Müsteşarı Ariane Tinner'e gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Başkan Cevahiroğlu, büyükelçilik ziyaretlerine Tinner'e gerçekleştirdiği ziyaret ile devam etti. Ziyarette konuşan Başkan Cevahiroğlu, ile İsviçre arasında ki ekonomik ve ticari ilişkilerin geçmişine dayanarak, bu ilişkileri güçlendirme gayreti içinde olduklarını vurguladı. Başkan Cevahiroğlu, ziyarette SANKON'un uluslar arası alandaki yatırım ve projelerini anlatarak İsviçre ile de bu tür projeler gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

Tinner ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnanıyorum ki SANKON gibi Türkiye'nin güçlü kuruluşlarının çalışmaları ve girişimleri ile Türkiye ile İsviçre arasında ki ilişkilerimiz güçlenecektir" dedi.

Gerçekleşen ziyaret programında SANKON'un sektörlerden sorumlu genel başkan başdanışmanları da hazır bulundu. - İSTANBUL

İsviçre, Türkiye, Ekonomi, Ankara, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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