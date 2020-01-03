Haberler » Ekonomi » Başkan Cevahiroğlu: 'Türkiye ile Güney Sudan yüksek düzeyde işbirliğini arttıracağız' - Ekonomi

Başkan Cevahiroğlu: "Türkiye ile Güney Sudan yüksek düzeyde işbirliğini arttıracağız"

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu, Türkiye ile Güney Sudan yüksek düzeyde işbirliği olduğunu hatırlatarak amaçlarının bu iş birliğini daha fazla arttırmak olduğunu ifade etti.

03.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:33 Başkan Cevahiroğlu:
Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu, ile Güney Sudan yüksek düzeyde işbirliği olduğunu hatırlatarak amaçlarının bu iş birliğini daha fazla arttırmak olduğunu ifade etti.

Başkan Cevahiroglu, Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Amb Francis Okeny Olaka ve Ticaret Müsteşarı Lodule Luwala Elhag Baballa'yı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Cevahiroglu, Turkiye ile Güney Sudan arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Türkiye ile Güney Sudan yüksek düzeyde işbirliği olduğunu anımsatan Başkan Cevahiroglu, "SANKON yönetim kurulu olarak bu ilişkilerimizi güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Büyükelçi Olaka ve Baballa ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Cevahiroglu'nun, SANKON gibi Türkiye'nin en güçlü uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisinin başkanı seçilmesinden dolayı kutladılar. Büyükelçi Olaka ayrıca SANKON'un Afrika ülkeleri için yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini ve desteklediklerini belirtti.

Gerçekleşen ziyarette SANKON sektör danışmanları da hazır bulundu. - İSTANBUL

Güney Sudan, Türkiye, Ankara, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:58   İngiltere'de konut fiyatları geçen yıl yüzde 1,4 arttı - Ekonomi
16:54   DOKA'dan 20 milyon liralık proje teklif çağrısı - Ekonomi
16:52   "Enflasyonda tek hane için yoğun çaba lazım" - Ekonomi
16:50   Eskişehir Ticaret Odası "Türkiye'nin Otomobili"nin 26'ncısına talip oldu - Ekonomi
16:50   Edirne Ticaret Borsası - Ekonomi
16:42   Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi - Ekonomi
14:30   İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi - Ekonomi
13:33   Kılıçdaroğlu'ndan yerli otomobille ilgili ilk yorum: Karşı çıkmak doğru değil - Ekonomi
13:30   Memur ve memur emeklisi yüzde 5,49 zam alacak! İşte mesleğine göre zamlı maaşlar - Ekonomi
13:04   Bu sene hac fiyatları 26 bin liradan başlayacak - Ekonomi
3.01.2020 17:00:40