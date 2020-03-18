Menü
Haberler ›› Güncel ››Başkan Ceyhun: 'Acil olmadıkça hastanelere ve diğer sağlık merkezlerine de gitmeyelim' - Güncel

Başkan Ceyhun: "Acil olmadıkça hastanelere ve diğer sağlık merkezlerine de gitmeyelim"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Korona virüse karşı alınan tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti.

18.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:45
Başkan Ceyhun:
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun , Korona virüse karşı alınan tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti.

Salgının en az zararla atlatılması temennisinde bulunan Ceyhun, "Sağlık bakanımızın dün gece yaptığı yaptığı açıklamada belirttiği gibi ülkemizde Korona virüs vaka sayısı 98 oldu. 1 vatandaşımızda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Rabbim'den rahmet diliyoruz. Yetkililerin belirttiği gibi tablonun daha da kötüleşmemesi için mümkün oldukça zamanımızı evde izole olarak geçirelim. Toplantıları, ev gezmelerini, nişan-söz-düğün-mevlüt törenlerini davetlerini, dışarıda ve kalabalık ortamda yapılacak her türlü faaliyeti bir süreliğine erteleyelim, seyahat etmeyelim. Acil olmadıkça hastanelere ve diğer sağlık merkezlerine de gitmeyelim. Bu çok önemli. Rabbimin izniyle böyle önlemler ve kişisel korunma yöntemlerini uygulayarak dünyayı kasıp kavuran bu salgını çok zarar görmeden atlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : AK Parti, Kütahya, Ceyhun, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Erdoğan Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı: Ödemeleri erteleyin Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı: Ödemeleri erteleyin