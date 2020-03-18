Başkan Ceyhun: "Acil olmadıkça hastanelere ve diğer sağlık merkezlerine de gitmeyelim"
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Korona virüse karşı alınan tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti.
18.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:45
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun , Korona virüse karşı alınan tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti.
Salgının en az zararla atlatılması temennisinde bulunan Ceyhun, "Sağlık bakanımızın dün gece yaptığı yaptığı açıklamada belirttiği gibi ülkemizde Korona virüs vaka sayısı 98 oldu. 1 vatandaşımızda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Rabbim'den rahmet diliyoruz. Yetkililerin belirttiği gibi tablonun daha da kötüleşmemesi için mümkün oldukça zamanımızı evde izole olarak geçirelim. Toplantıları, ev gezmelerini, nişan-söz-düğün-mevlüt törenlerini davetlerini, dışarıda ve kalabalık ortamda yapılacak her türlü faaliyeti bir süreliğine erteleyelim, seyahat etmeyelim. Acil olmadıkça hastanelere ve diğer sağlık merkezlerine de gitmeyelim. Bu çok önemli. Rabbimin izniyle böyle önlemler ve kişisel korunma yöntemlerini uygulayarak dünyayı kasıp kavuran bu salgını çok zarar görmeden atlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
Salgının en az zararla atlatılması temennisinde bulunan Ceyhun, "Sağlık bakanımızın dün gece yaptığı yaptığı açıklamada belirttiği gibi ülkemizde Korona virüs vaka sayısı 98 oldu. 1 vatandaşımızda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Rabbim'den rahmet diliyoruz. Yetkililerin belirttiği gibi tablonun daha da kötüleşmemesi için mümkün oldukça zamanımızı evde izole olarak geçirelim. Toplantıları, ev gezmelerini, nişan-söz-düğün-mevlüt törenlerini davetlerini, dışarıda ve kalabalık ortamda yapılacak her türlü faaliyeti bir süreliğine erteleyelim, seyahat etmeyelim. Acil olmadıkça hastanelere ve diğer sağlık merkezlerine de gitmeyelim. Bu çok önemli. Rabbimin izniyle böyle önlemler ve kişisel korunma yöntemlerini uygulayarak dünyayı kasıp kavuran bu salgını çok zarar görmeden atlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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