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Başkan Ceyhun'dan partililere sosyal medya uyarısı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, partililere sosyal medyayı doğru kullanmaları hususunda uyarılarda bulundu.

15.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:04Başkan Ceyhun'dan partililere sosyal medya uyarısı
AK Parti İl Başkanı Sebahattin , partililere sosyal medyayı doğru kullanmaları hususunda uyarılarda bulundu.

Kesinlikle kavga etmeyeceklerini dile getiren Ceyhan, "Teşkilat mensuplarına bazı tavsiyelerim olacak. Sosyal medyada asla kavga etmeyin ve sosyal medyayı kafanıza takmayın. Sadece insan kaybetmeye yarar sonra gidersiniz yüz yüze bakamazsınız. Çok sevdiğiniz bir dostunuzdur. Yüz yüze görmediğiniz için rahatlıkla yazarsınız. Çok sert ifadeler kullanırsınız. Sonra birbirinize bakacak yüzünüz olmaz. Lütfen her yerde her ortamda olduğu gibi sosyal medyada da uyumlu olun kavga etmeyin gün olur devran döner o yüzden lütfen sakin olun sadece davaya hizmete ve Allah rızasını kazanmayı hedefleyin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

AK Parti, Kütahya, Ceyhun, Güncel

Kaynak: İHA

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