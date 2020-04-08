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Başkan Ceyhun: "Polisimizin özverili çalışmalarını takdirle karşılıyoruz"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Türk Polis Teşkilatı'mızın 175. kuruluş yıl dönümünü sebebiyle, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'u ziyaret etti.

08.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:32
Başkan Ceyhun:
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun , Türk Polis Teşkilatı'mızın 175. kuruluş yıl dönümünü sebebiyle, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'u ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ceyhun, "Polis Haftası münasebetiyle şehrimizin giriş noktalarında bulunan polis kontrol noktalarını ziyaret edip Emniyet güçlerimizin Polis Haftalarını kutladık.İl Emniyet Müdürümüz Necmettin Koç'u ziyarette bulunup kurum çalışmaları hakkında bilgi aldık. Her şartta ve durumda vazifelerini layığıyla yerine getiren Türk Polis Teşkilatı'mızın 175. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Ülkesi ve milleti için şehit düşen tüm kahraman polislerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, Ceyhun, Polis, Güncel
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