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Başkan Ceylan, vatandaşların sorunlarını dinledi

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, kendisini makamında ziyaret eden vatandaşların sorunlarını dinledi.

17.09.2019 16:16Başkan Ceylan, vatandaşların sorunlarını dinledi
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, kendisini makamında ziyaret eden vatandaşların sorunlarını dinledi.
Başkan Ceylan, kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları makamında kabul etti.
Ziyaretçiler arasında bulunan müftülükten emekli 89 yaşındaki Salih Bala, belindeki rahatsızlık nedeniyle koltuk yerine yerde oturmayı tercih etti.
Bunun üzerine Ceylan da yere oturarak yaşlı adamı dinledi.
Ceylan, hayata güler yüzle umutla bakabilmenin ve sağlıklı olmanın önemli olduğunu söyledi.
Sağlıklı olduktan sonra yaşın pek de önemi olmadığını vurgulayan Ceylan, "Yaşadığımız son ana kadar sevgimizi ve birbirimize olan ilgimizi kaybetmemeliyiz. Sizlerin tecrübeleri, birikimleri bizler için önemli. Geleceğimizin teminatı gençler ise siz de geleceğimizin sigortası, bizlerin de baş tacısınız." dedi.
Ceylan, ziyarette konuklarına çeşitli ikramlarda bulundu.

Kamil Ceylan, Köyceğiz, Güncel

Kaynak: AA

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