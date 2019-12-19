Haberler » Güncel » Başkan Çiftçi, birim müdürleri ile çalışmaları değerlendirdi - Haber

Başkan Çiftçi, birim müdürleri ile çalışmaları değerlendirdi

Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi, birim müdürleri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

19.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:14 Başkan Çiftçi, birim müdürleri ile çalışmaları değerlendirdi
Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi, birim müdürleri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, birim müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa, Salih Palaz ve Kenan Tuzcu'nun da hazır bulunduğu toplantıda, birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Çiftçi, daha hızlı, etkin ve verimli belediyecilik hizmetleri ve vatandaşların memnuniyeti için durum değerlendirmesine bulundu. Toplantıda konuşan Çiftçi, göreve geldikleri günden bugüne gece gündüz demeden çalıştıklarını, hedeflerinin ve hayallerinin Çayırova'yı daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi. Çayırova'nın tüm dinamikleri ile istişare halinde olduklarını ve hizmetleri halka danışarak yaptıklarını ifade eden Çiftçi, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli ile bir aile ortamında Çayırova'ya daha fazla hizmet etmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:50   Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun'un öncelikleri - Haber
17:49   Kulalı öğrencilerden kitap okuma farkındalık etkinliği - Haber
17:49   Bakan bekir pakdemirli tağşiş yapanları piyasada yaşatmayacağız - Haber
17:48   Denizlispor başkanı ile restoran görevlileri arasında yaşanan tartışmanın iddianamesi hazırlandı - Haber
17:47   BAHÇELİEVLER'DE MADDE BAĞIMLISI KİŞİ KENDİNİ YAKARAK İNTİHAR ETTİ(Ek Görüntü) - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 17:51:40