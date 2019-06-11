Başkan Çiftçi, dünya evine giren çiftin mutluluklarına ortak oldu

Çayırova
Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi
, Sibel ve Osman Aktaş
çiftinin nikahını kıyarak, sevinçlerine ortak oldu.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşların en mutlu günlerinde yanında olmaya devam ediyor. Sünnet, nişan ve düğün cemiyetlerine katılarak vatandaşları mutlu gününde yalnız bırakmayan Başkan Çiftçi, ilk nikahını kıydı. İlhan-Gülsüm Polat'ın kızı Sibel ile Mürsel-Nilgün Aktay'ın oğlu Osman'ın Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Kültür Merkezinde gerçekleşen nikah törenine katılan Başkan Çiftçi, nikah akitlerini gerçekleştirdiği çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. Ailenin önemine dikkat çeken bir konuşma yapan Çiftçi, nikah sonrası evlenme cüzdanını gelin ve damada verdi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Yaşam