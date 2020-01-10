Haberler » Yaşam » Başkan Çiftçi, 'Geleceğe gençlerimiz yön verecek' - Haberler

Başkan Çiftçi, "Geleceğe gençlerimiz yön verecek"

Gençlerle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Geleceğe gençlerimiz yön verecek" dedi.

10.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:55Başkan Çiftçi,
Gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Geleceğe gençlerimiz yön verecek" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlerle buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Çiftçi, TÜGVA Çayırova Temsilciliği'nin düzenlediği programda gençlere hitap etti. Belediye başkan yardımcıları Sadettin Arıkboğa, Salih Palaz, Kenan Tuzcu, TÜGVA temsilcileri ile gençlerin katıldığı programda konuşan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Belediye olarak, gençlerimizin geleceğe dair hedeflerinin gerçekleşmesi adına neler yapabileceğimizi değerlendirme noktasında her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Geleceğe gençlerimiz yön verecek" dedi.

Gençlerin hedeflerine ve hayallerine çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, projelerin odak noktasında gençlerin olduğunu belirterek, geleceğe gençlerin yön vereceğini söyledi. Konuşmasının ardından gençlerin sorularını da yanıtlayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlerden proje üretmelerini ve gelişim noktasında her zaman bir adım önde olmalarını istedi. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

14:06  Libya'da bir savaşın Akdeniz'den Avrupa'ya kontrolsüz göçle mücadeleyi zayıflatacağı endişesi - Haberler
14:06  Fransa, polisin 'ölümcül' gözaltı yöntemini tartışıyor - Haberler
14:06  Libya'da bir savaşın Akdeniz'den Avrupa'ya kontrolsüz göçle mücadeleyi zayıflatacağı endişesi - Haberler
14:03  Isparta Şehir Hastanesi'ndeki endoskopi sonrası ölüm ve yoğun bakım skandalına soruşturma - Haberler
14:02  "Arkadaşımın yanına gideceğim" diyerek evden çıktı, bir daha haber alınamadı - Haberler
13:46  AB ile görüşen Ruhani, Amerika'ya yine tepki gösterdi: Bölgeyi anlamıyorlar - Haberler
12:51  Suudi Arabistan, ABD üslerine yaptığı saldırı gerekçesiyle İran'ı mesaj yoluyla kınadı - Haberler
12:35  Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü - Haberler
12:00  İran Sivil Havacılık Kurumu: Kara kutunun incelenmesi aylar sürebilir - Haberler
11:36  Ümraniye'de otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü - Haberler
10.01.2020 14:09:43