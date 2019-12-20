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Başkan Çiftçi, "Geleceğimizi sağlam inşa edeceğiz"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Kültür Müdürlüğü'nün Bilgievleri ile çocuk kulüplerinde düzenlediği etkinliklere katıldı.

20.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:16 Başkan Çiftçi,
Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Kültür Müdürlüğü'nün Bilgievleri ile çocuk kulüplerinde düzenlediği etkinliklere katıldı.

Velilerin de hazır bulunduğu etkinliklerde, çocukların giydiği yöresel kıyafetler programlara renk kattı. Çocuklarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Başkan Çiftçi, "Ülkemizin istikbali olan çocuklarımıza yerli ve milli tüketim bilincini küçük yaşlarda aşılayarak geleceğimizi daha da sağlam inşa edeceğiz. Kültür Müdürlüğümüzün düzenlediği farkındalık etkinlerinde geleceğimiz olan yavrularımızı yerli ve milli tüketim bilincini öğretiyoruz. Çocuklarımızı yerli ve milli tüketim bilinci ile yetiştirmek ülkemizin geleceği içinde çok önemli. Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Biz biliyoruz ki en büyük yatırım geleceğe ve eğitime yapılan yatırımdır" dedi. - KOCAELİ

Çayırova, Güncel

Kaynak: İHA

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