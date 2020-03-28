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Başkan çiftçi muhtarlara bilgi verdi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

28.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:16
Başkan çiftçi muhtarlara bilgi verdi
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Korona virüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda muhtarların talepleri dinlendi.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıda korona virüsle mücadele hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini söyledi. Dezenfekte timi başta olmak üzere vefa destek ekibiyle de önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çiftçi, süreç hakkında muhtarlarla değerlendirmelerde bulundu.

"Olması Gereken Her Yerdeyiz"

Başkan Çiftçi, "Yaklaşık 1 aydır ülkemizde de başarıyla yönetilen ve önlemlerin arttırıldığı bir süreci yaşıyoruz. Bugün Türkiye genelinde başta Sağlık Bakanlığı'mız ve diğer bakanlıklarımız olmak üzere alınan önlemler çerçevesinde başarıyla yönetilen bir süreç içerisindeyiz. İnşallah en kısa zamanda normalleşme sürecinin başlamasını temenni ediyorum. Bizler belediyeler olarak gerek hijyen gerekse vatandaşımızın bilgilendirilmesi noktasına kadar her türlü planlamayı yaptık ve ilk günden itibaren özellikle Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde Türkiye ile ilgili alınması gereken tedbirler ve izlenmesi gereken yol çerçevesinde bize de düşen görevleri yerine getiriyoruz. Tabi bizim 9 tane mahallemiz var. Öncelikle vatandaşımızın yoğun olarak gerek hizmet aldığı gerekse zamanını geçirdiği kurumlar ve sosyal alanlar başta olmak üzere gerekli dezenfekte süreci ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalarda yaptık. Bu kapsamda Aile sağlık merkezlerimizi, muhtarlıklarımızı, Kamu kurum ve kurumlarımızı, otobüs duraklarımızı, taksi duraklarımızı, postanelerimizi, sevgi evlerimiz, banka şubelerimizi, ATM noktalarını, eczanelerimizi, halk otobüslerimizi, ana caddelerimizi, sağlık kuruluşlarımızı, esnaflarımızın iş yerlerini, parklarımızı dezenfekte ederek yaklaşık olarak 300 Bin metrekare alanda dezenfekte çalışması yaptık" dedi.

Sözlerine Vefa Destek Ekibi ile ilgili açıklamalarıyla devam eden başkan Çiftçi, "Biz bu süreçte olması gereken her yerdeyiz. Vatandaşlarımızın sağlığını koruma ve doğru bilgilendirmeler yapmak için çalışıyoruz. Koronavirüsle mücadele kapsamında vefa destek ekibimizi de oluşturduk. Bu ekip haftanın 7 günü 24 saat çalışıyor. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza vefa destek ekibimizle ulaşıyoruz. Bizlerden talep ettiklerini kendilerine ulaştırarak çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

Toplantıda muhtarların taleplerini de dinleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, süreci en iyi şekilde yürütmek adına dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel

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