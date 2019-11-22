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Başkan Çiftçi muhtarlarla yürüdü

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle muhtarları ile sabah yürüyüşü yaptı.

22.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:10Başkan Çiftçi muhtarlarla yürüdü
Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle muhtarları ile sabah yürüyüşü yaptı.

Çağdaşkent mesire alanında mahalle muhtarları ile sabah sporunda bir araya gelen Başkan Çiftçi, yürüyüş sonrası muhtarla birlikte kahvaltı yaptı. Muhtarlarla istişarelerde bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hizmetlerin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarla sürekli iş birliği içinde olduklarını belirterek, önemli bir görev ifa eden muhtarlarla bu dönem birlikte yol yürüyerek ilçeye hizmet edeceklerini söyledi. Çayırova'nın daha mutlu ve yaşanabilir bir kent olması için canla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, Çayırova'yı ilçe halkı ile birlikte yönetmeye devam edeceklerini kaydetti. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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