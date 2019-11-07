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Başkan Çiftçi öğrencilerle buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

07.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:25 Başkan Çiftçi öğrencilerle buluştu
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Kariyer Günleri' programına konuşmacı olarak katıldı. Okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı program öğrencilerin müzik şöleni ile başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen yarışmalarda okulun aldığı şampiyonluklar kupalarını öğrencilere takdim eden başkan Çiftçi, yaklaşık 1 saat süren söyleşide gençlere başarının sırlarını anlattı. Öğrencilere önemli nasihatlerde bulunan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Bu anlamda ülkemizi gelecekte en güzel şekilde temsil etmek ve ülkemizi dünyada en güzel ülkeler arasına getirme noktasında sizlerin gayreti ve geleceğe dair hedefleriniz çok önemli. Geleceğe dair hayalleri olan siz değerli evlatlarımız, dönemin sonunda hayallerinizin ilk basamağı olan üniversite sınavına gireceksiniz. Daha sonrasında ise eğitim ve iş hayatınıza başlayacaksınız" dedi.

Meslek hayatı ile ilgili bilgiler veren Başkan Çiftçi, "21 sene inşaat mühendisi olarak Çayırova'da hizmet verdik. Sizlerin de bildiği gibi inşaat mühendisliği, doktorluk, avukatlık, öğretmenlik ve daha birçok meslek insana faydası olan, insan hayatına, topluma yararlı mesleklerdir. Bu meslekler içerisinde en kutsal olanı öğretmenliktir. Bizler tabi mesleğimizi tercih ederken sizler gibi lise son sınıfta karar verdik ve okumanın sonunda bu noktaya geldik. Bu anlamda size tavsiyem çok çalışmanız ve okumanızdır. Çünkü başarı çok çalışmakla olur" diye konuştu.

Öğrencilerin de fikirlerini dinleyen ve sorularını yanıtlayan başkan Çiftçi, programın kapanışını öğrenciler ve öğretmenlerle öz çekim yaparak gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Anadolu Lisesi, Çayırova, Yaşam

Kaynak: İHA

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