17.06.2019 17:07
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Başkan Çiftçi, vatandaşlarla iç içe

Başkan Çiftçi, vatandaşlarla iç içe

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor.

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor.

Makamdan çok halkın arasında olmayı tercih eden Başkan Çiftçi, bir yandan da belediyenin çalışmalarını yakından takip ediyor. Çalışmaları sırasında esnaf ziyaretlerini de sürdüren Çiftçi, vatandaşların görüş, öneri ve isteklerini yerinde dinleyerek çözümler üretiyor. Çiftçi, son olarak Artvinliler Derneğinin birincisini düzenlediği dayanışma ve kardeşlik turnuvasının final maçını başkan yardımcıları ile birlikte izledi. Maç sonrası düzenlenen kupa töreninde şampiyon takımı tebrik edip ve kupalarını veren Çiftçi, anlamlı organizasyondan dolayı dernek başkanı Ayhan Yılmaz ve yönetim kurulu ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Artvinliler Derneği Başkanı Yılmaz da desteklerinden dolayı teşekkür ettiği Başkan Çiftçi'ye plaket takdim etti. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Çayırova, Bünyamin Çiftçi, Güncel

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