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Başkan Çiftçi video konferansla muhtarlara çalışmaları anlattı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle muhtarlarıyla video konferans yoluyla görüşerek salgın virüsle ilgili belediyenin yaptığı çalışmaları anlattı.

14.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:56
Başkan Çiftçi video konferansla muhtarlara çalışmaları anlattı
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle muhtarlarıyla video konferans yoluyla görüşerek salgın virüsle ilgili belediyenin yaptığı çalışmaları anlattı.

Korona virüsle mücadele eden ve çalışmaları yakından takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bir taraftan da video konferans yoluyla bilgilendirmeye devam ediyor. Başkan Çiftçi, belediye meclis üyelerinden sonra mahalle muhtarlarıyla da video konferans yoluyla görüştü. Mahalle muhtarlarına virüsle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları tek tek anlatan Başkan Çiftçi, gece gündüz demeden yoğun bir çalışma yaptıklarını, dezenfekte uygulamasının devam ettiğini, cadde ve sokakların yıkandığını, denetimlerin ara vermeden sürdüğünü ve vefa destek grubunun 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara canla başla hizmet ettiğini söyledi. Başkan Çiftçi, muhtarları tek tek dinleyip öneri ve talepleri de not alarak, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada muhtarlarla koordine içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel
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