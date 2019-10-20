Haberler » Güncel » Başkan Çiğdem'den Hüyük'e 2. etap TOKİ müjdesi

Başkan Çiğdem'den Hüyük'e 2. etap TOKİ müjdesi

Konya'nın Hüyük ilçesinde TOKİ Başkanlığı tarafından 2. etap toplu konut projesi kapsamında yeni konutlar inşa edileceği bildirildi.

20.10.2019 12:15Başkan Çiğdem'den Hüyük'e 2. etap TOKİ müjdesi
Konya'nın Hüyük ilçesinde TOKİ Başkanlığı tarafından 2. etap toplu konut projesi kapsamında yeni konutlar inşa edileceği bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, Hüyük ilçesinde toplu konut ihtiyacının yeni projenin hayata geçirilmesinin ardından önemli ölçüde giderileceğini belirtti. Yaklaşık 7 aydır takibini yaptıkları 2. etap toplu konutların ihalesinin bu yıl sonuna kadar yapılacağı müjdesini aldıklarını ve bu güzel haberi Hüyük ilçesinde kamuoyu ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Çiğdem, "Hüyük 3. etap olarak adlandırdığımız Mutlu, Burunsuz, İmrenler ve Kıreli mahallelerimizin toplu konut projeleri de tamamlanmış olup, talep toplama çalışmaları iki ay içerisinde başlayacaktır. Bu arada, Selki Mahallesi'nin harita çalışmaları da devam etmektedir. İlçemizde toplu konut projelerinin hayata geçirilmesinde destek ve katkılarından ötürü Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza ve bölge milletvekilimize teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Konya, Hüyük, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:44 Malezya'da animasyon filmi Çin propagandası yapıldığı gerekçesiyle yasaklandı
12:43 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBULLULARDAN "SAHİLDE MANGAL YASAĞI" DEĞERLENDİRMELERİ
12:42 Domuz sürüsü güpegündüz ilçe merkezine indi
12:42 Mersin 250 bin mavi kapakla okul arkadaşına tekerlekli sandalye aldı
12:42 İzmir yeşilova höyüğü'nde 8 bin 500 yıl öncesine ait deniz ürünleri buluntularına rastlandı
12:42 Kadınlara 'lüks otomobil' isimleri veren fuhuş çetesine operasyon
12:42 İzmir 84 yaşındaki ibrahim amca yürüyerek dağları aşıyor
20.10.2019 12:45:29