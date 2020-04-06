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Başkan Çiğdem'den polislere baklava ikramı

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem trafik polislerine baklava ikramında bulundu.

06.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:33
Başkan Çiğdem'den polislere baklava ikramı
Konya 'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem trafik polislerine baklava ikramında bulundu.

Başkan Mehmet Çiğdem, Hüyük ilçe ve Isparta il sınırında uygulama yapan polis ve jandarma trafik ekiplerini denetim yaptığı noktalarında ziyaret etti. Ekiplere kolaylıklar dileyen Çiğdem, kendi eliyle baklava ikramında bulundu. Güvenlik güçleri ziyaretinden ve ikramlarından dolayı Başkan Çiğdem'e teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Çiğdem, Polis, Konya, Hüyük, Güncel
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