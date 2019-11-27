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Başkan Çiğdem gençlerle buluşuyor

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçede gençlerle buluşmaya devam ediyor.

27.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:52Başkan Çiğdem gençlerle buluşuyor
'nın İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçede gençlerle buluşmaya devam ediyor.

Başkan Çiğdem, ilçe merkezi ve bağlı dış mahallelerdeki okullara zaman zaman ziyaretler gerçekleştiriyor. Ziyaretlerinde eğitimciler ve öğrencilerle buluşan Başkan Çiğdem, sohbetler yaparak kendilerinin taleplerini de dinliyor.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, "Geleceğimiz olan, umudumuz, yarınlarımız gençlerimizle yaptığımız okul ziyaretleri ile sık sık bir araya gelmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Bu buluşmalarda öğrencileri dinleyerek görüş ve düşüncelerini aldıklarını, yürüttükleri çalışmaları da buna göre şekillendirdiklerini vurgulayan Çiğdem, "Ziyaret ettiğimiz tüm okullarda öğretmen arkadaşlarımızla istişare etme fırsatı da bulup ortak akıl oluşturarak yarınlarımız için planlamalar yapıyoruz. Bu ziyaretlerde öğrenci kardeşlerimizin gezi talepleri de oluyor. Bu istekler doğrultusunda Belediyemiz filosuna yeni bir otobüsü de dahil ettik ve her gün bir okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimizi öğretmenlerinin de önerilerini dikkate alarak talep ettikleri gezi programlarına destek oluyoruz. Yaklaşık 20 yıllık belediyecilik tecrübemizle birlikte yarınlara yapılacak en iyi yatırımın çocuklarımızın dinine, vatanına, bayrağına, devletine saygılı, tarihini, kültürünü, şanlı mazisini iyi bilen, özgüven sahibi, yiğit, cesur birer kahraman nesil yetiştirmek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu doğrultuda onlara her anlamda destek vermeyi sürdürüyoruz" diye konuştu. - KONYA

Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel

Kaynak: İHA

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