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Başkan Çiğdem, grup elemelerinde ikinci olan voleybolcuları kutladı

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Türkiye şampiyonasında ikinci olan Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımını tebrik etti.

25.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:01Başkan Çiğdem, grup elemelerinde ikinci olan voleybolcuları kutladı
'nın İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Türkiye şampiyonasında ikinci olan Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Kızlar Takımını tebrik etti.

Konya il şampiyonu olarak Mersin'de düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Grup eleme müsabakalarına katılan Hüyük Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Kızlar Takımı ikinci oldu. Müsabakalarda Mardin Yeşilli YBO Takımı'nı 3-0 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı başaran Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Kızlar Takımı, Adana birincisi rakibine ise yenilince yoluna devam edemedi ve grup ikinciliği ile yetinmek durumunda kaldı. Mersin Bozyazı'da düzenlenen grup müsabakalarında Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de voleybolcuları yalnız bırakmadı.

"Küçücük yürekleriyle hepimize umut oldular"

Müsabakalar öncesi sporcularla bir araya gelerek destek ve moral veren Başkan Çiğdem, grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Hüyük ilçesi olarak yıldız kız sporcularımızla ne kadar gurur duysak azdır. Küçücük yürekleriyle hepimize umut oldular. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Hüyük Belediyesi olarak bugüne kadar her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Konya İl Şampiyonu olarak Mersin'de ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek grup ikincisi olan takımımızı bu başarısından ötürü tebrik ediyor, kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

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Kaynak: İHA

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