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Başkan Çiğdem: "Hüyük için ardımızda güzel eserler bırakmak istiyoruz"

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, "Hüyük ilçemiz için ardımızda güzel eserler bırakmak istiyoruz" dedi.

19.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:19 Başkan Çiğdem:
'nın İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, "Hüyük ilçemiz için ardımızda güzel eserler bırakmak istiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Çiğdem, ilçeye hizmet üretirken ve yatırım yaparken, bunları ilgili yerleşim merkezlerinin mahalle sakinleriyle istişare ederek hayata geçirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Yasasının devreye girmesi sonrasında tüzel kişiliği kaldırılan 19 mahallede de yerleşim merkezlerine yapılacak yatırımlar için sık sık mahalle sakinleriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Çiğdem, "Onlarla istişare edip değerlendirmeler yaparak, onların talep ve görüşlerini de dikkate alarak yatırım ve hizmetleri buralara kanalize ediyoruz" dedi. Bu buluşmalarda Hüyük Belediyesinin ilgili birim müdürleri ile mahalle sakinlerinin karşısına geçtiklerini vurgulayan Çiğdem, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız soruyor ben ve ilgili birim müdürüm anlatıyor. Biz soruyoruz, halkımız anlatıyor. Biz mahallelerimize gelecek hizmetler noktasında kararlarımızı halkımızla istişare ederek, onlarla konuşarak, müzakere ederek alıyoruz. 19 dış ve 4 merkez mahallemizin de hepsine eşit mesafedeyiz. Bu uygulamalarımızda varsa ilk önce sorunu tanımlıyoruz. Ortaya koyup çözüm önerilerini dinleyip neşteri vuruyoruz. İnşallah halkımızın bize lütfettiği hizmet makamında vaktimiz dolup ayrıldığımızda ardımızda güzel eserler bırakmak nasip olur. Hüyük adına temennimiz de duamız da budur." - KONYA

Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel

Kaynak: İHA

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