Başkan Çimen, dur durak bilmiyor

Atatürk ve Cumhuriyet Caddesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Çimen, her zaman esnaf ve vatandaşlarla iç içe olduklarını kaydetti.

Başkan Çimen, yalnızca seçim dönemlerinde değil her zaman esnaf ve vatandaşın yanında olarak onların taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını kaydederek, "Göreve geldiğimiz günden beri gece gündüz demeden, yılmadan yorulmadan çalıştık. Halkımızın ve şehrimizin sorunlarına hiçbir zaman duyarsız kalmayarak zaman mefhumu gözetmeksizin elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik" dedi.

5 yıllık görev süresi boyunca kentin birçok sorununu çözdüklerini birçoğunu da çözme aşamasına getirdiklerini ifade eden Başkan Çimen, "5 yıl önce milletimizin destekleriyle çıktığımız bu yolda, önümüzdeki dönemde yarım kalan hizmetlerimizi tamamlamak ve şehrimize yeni vizyonlar kazandırmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Geride bıraktığımız 5 yılda, şiarımız hizmet etmek, şehrimizi yaşanabilir bir şehir haline getirmek oldu. 2014'te ortaya koyduğumuz hedeflerimizde 2014-2018 yılları arasında şehrimizin altyapı sorunlarını bitireceğimizi ve 2019'a kadar ise şehrimizin bir marka kent haline gelmesi için çaba göstereceğimizi belirttik. Bu çerçevede Allah'a hamdolsun ki, şehrimizin altyapısına dair birçok problemi çözdük ve çözmeye de devam ediyoruz. Görev süremiz boyunca hizmetlerimizin yanı sıra aynı zamanda gönül belediyeciliği yapmaya gayret gösterdik. Yani gönüllere hitap edecek hizmetleri de gerçekleştirmektir. Bir güler yüz, bir sıcak tebessüm, bir dokunuş bazen tüm sorunların üstesinden gelmektedir" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler