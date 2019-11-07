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Başkan Çimen'e saldırı girişimi

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Çamlıca Mahallesi mevkiinde yapılan çalışmaları denetlediği sırada H.K. isimli şahsın silahlı saldırı girişimine maruz kaldı.

07.11.2019 22:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:10 Başkan Çimen'e saldırı girişimi
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Çamlıca Mahallesi mevkiinde yapılan çalışmaları denetlediği sırada H.K. isimli şahsın silahlı saldırı girişimine maruz kaldı.
Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Çamlıca Mahallesi çevre yolu kavşağında yıkılan eski İmam Hatip Lisesinin olduğu alanda yapılan çalışmaları denetlemeye giden Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, burada H.K. isimli şahısla karşılaştı. ATV ile alana geldiği anlaşılan H.K. bir süre sonra bölgede bulunan başka bir otomobilden aldığı tüfekle Başkan Çimen'in üzerine yürüdükten sonra ayaklarına yakın noktaya ateş ederek kaçtı. Şüpheli şahsın tüfekle ses mermisi attığı anlaşılırken, geldiği gibi yine ATV'ye binerek uzaklaşan şahsı bulmak için emniyet güçlerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Olayın ardından Belediye Meclisi toplantısına katılan Başkan Çimen, konuyla ilgili soruları cevaplandırdı. Başkan Çimen, "Bu tür saldırılar bizi korkutmaz ve yıldıramaz. Bu saldırı girişiminde bulunan cahillik yapmıştır" dedi.
(İHA)

Çamlıca Mahallesi, Ercan Çimen, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: İHA

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