Başkan Çimen, yılın Belediye Başkanı seçildi

Bu yıl 3.sü düzenlenen ve ilk kez Gümüşhane'de Ramada Gümüşhane otelde gerçekleştirilen ödül töreninde anket yöntemiyle yapılan çalışma sonucu 19 ayrı kategoride vatandaşlar tarafından belirlenen isimlere ödülleri verilirken, 21 isme de "Gümüşhane'ye değer katanlar" kategorisinde plaket takdim edildi.

Yılın belediye başkanı seçilen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, "Altın kalpli insanların şehri Gümüşhane adına ödülümü aldım. Herkese teşekkür ediyorum. Doğduğum şehre hizmet etmek ve bu hizmeti sürdürmek benim için bir şeref ve onur madalyası. Bugüne kadar şehirde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Törende daha sonra protokol üyeleri tarafından anket sonucunda ödül almaya hak kazananlara ve Gümüşhane'ye değer katanlar kategorisindeki isimlere plaketleri takdim edildi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, Danıştay üyesi Aydemir Tunç, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, il içinden ve ülke genelinden çok sayıda davetli katıldı.